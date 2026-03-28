Полиция вломилась в дом к сидящей с внуками бабушке и арестовала её из-за ошибки ИИ

28 марта 2026, 06:41

Daily Star: В США полиция отправила в тюрьму бабушку из-за ошибки системы ИИ

Фото: iStock/evgenyatamanenko

В Соединенных Штатах Америки 50-летнюю женщину арестовали и на четыре месяца отправили в тюрьму после того, как система распознавания лиц на основе искусственного интеллекта (ИИ) ошибочно указала на неё как на подозреваемую. Об этом 26 марта сообщило издание Daily Star.





Отмечается, что бабушку Анджелу Липпс задержали в её доме в штате Теннесси, когда она присматривала за внуками. Незадолго до этого алгоритм ИИ закончил анализировать видео с камер, которое было связано с делом о банковском мошенничестве в городе Фарго (Северная Дакота), и спутал Липпс с настоящей аферисткой. Та использовала поддельное военное удостоверение, чтобы украсть огромную сумму денег.



