Полиция вломилась в дом к сидящей с внуками бабушке и арестовала её из-за ошибки ИИ
В Соединенных Штатах Америки 50-летнюю женщину арестовали и на четыре месяца отправили в тюрьму после того, как система распознавания лиц на основе искусственного интеллекта (ИИ) ошибочно указала на неё как на подозреваемую. Об этом 26 марта сообщило издание Daily Star.
Отмечается, что бабушку Анджелу Липпс задержали в её доме в штате Теннесси, когда она присматривала за внуками. Незадолго до этого алгоритм ИИ закончил анализировать видео с камер, которое было связано с делом о банковском мошенничестве в городе Фарго (Северная Дакота), и спутал Липпс с настоящей аферисткой. Та использовала поддельное военное удостоверение, чтобы украсть огромную сумму денег.
Полицейские действовали только по наводке системы, не проведя дополнительной проверки. Несмотря на заявления женщины, что она никогда не была в Северной Дакоте, её арестовали. Поскольку задержание произошло в другом регионе, Липпс объявили беглой преступницей.
Позже следствие установило, что американка невиновна, и система распознавания лиц дала сбой. Начальник полиции Фарго принёс извинения пострадавшей и признал ошибки в расследовании. Адвокат женщины подчеркнул, что правоохранителям следовало перепроверять информацию от ИИ, чтобы не произошло незаконного ареста.