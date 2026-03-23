Полиция ответила на слухи о похищенном мужчине, который попал в рабство к дельфинам
В США полиция ответила на слухи о «правдивости» вирусной истории о мужчине, который якобы попал в рабство к дельфинам. Об этом сообщает издание The Kansas City Star.
Ранее в американских соцсетях распространилась информация о том, что на пляже во Флориде нашли обгоревшего 33-летнего мужчину. Если верить «легенде», то пострадавший лично рассказал правоохранителям о том, что с ним случилось нечто ужасное. Якобы дельфины похитили его и три дня удерживали в плену, требуя построить для них подводный город. Главаря морских пленителей звали Джеральд.
В офисе шерифа округа Ли подтвердили, что популярный пост — лишь миф. Он не соответствует действительности. Авторы публикации оформили свою историю как настоящую новость с поддельным полицейским отчётом и вымышленным героем, чтобы набрать лайков и распространить ложные слухи.
