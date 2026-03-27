В Москве полиция задержала троих подозреваемых по делу об обороте прегабалина
В Москве полицейские задержали троих подозреваемых в незаконном обороте крупных партий сильнодействующих веществ. Пресс-служба ГУ МВД России по столице сообщает, что по этому факту возбуждено уголовное дело.
Первый задержанный — 26-летний житель одной из северокавказских республик. Мужчина работал наркокурьером на нелегальный интернет-магазин. При досмотре полицейские изъяли из оборудованных им тайников 240 капсул с прегабалином.
Позже силовики задержали ещё двоих — жителей Москвы и Подмосковья. По предварительным сведениям, они организовали и администрировали работу интернет-магазина в теневом сегменте сети.
По местам проживания сообщников полиция провела обыски и изъяла более 30 килограммов прегабалина, средства связи, компьютерную технику и другие предметы с доказательственным значением. Суд заключил фигурантов под стражу, им грозит до восьми лет лишения свободы. Расследование продолжается.
