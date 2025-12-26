SPF, пилинги и миф о ночном креме: дерматолог дала инструкцию, как защитить кожу в мороз
Дерматолог Разбежкина: зимний сезон — идеальное время для пилингов
С наступлением холодов кожа часто начинает шелушиться, стягиваться и капризничать. Почему зимний период становится для неё испытанием, как правильно выстроить домашний уход и нужны ли сезонные изменения в косметичке? На эти и другие вопросы «Радио 1» ответила врач-дерматовенеролог, врач-косметолог Анастасия Разбежкина.
По словам специалиста, зимний дискомфорт кожи закономерен и связан прежде всего с началом отопительного сезона и перепадами температур. Анастасия Разбежкина отмечает, что с началом работы батарей многие сразу ощущают сухость не только кожи лица, но даже глаз. Ключевой момент в уходе — адекватное увлажнение не только изнутри, но и снаружи, для защиты рогового слоя.
«Здесь используем кремы с церамидами, может быть, с декспантенолом. То есть то, что действительно больше питает, увлажняет именно кожу снаружи», — советует врач.Она поясняет, что поверхностный слой состоит из роговых чешуек, которые, высыхая, и вызывают стянутость. Поэтому зимний сезон — идеальное время для пилингов, которые убирают гиперкератоз. Это не только облегчает ощущения, но и даёт эстетический антивозрастной эффект. Для решения базовых задач подойдут мягкие домашние пилинги с фруктовыми кислотами, но для работы с пигментацией или морщинами потребуются уже салонные процедуры. После любого пилинга важен восстановительный уход с более плотными, успокаивающими кремами.
Отвечая на вопрос о существовании особого зимнего крема, эксперт придерживается мнения, что кардинальной смены косметики не требуется. По её опыту, достаточно дополнить привычный ритуал более частым использованием увлажняющих тканевых масок — в идеале дважды в неделю. Также Анастасия Разбежкина развеивает миф о принципиальной разнице между дневным и ночным кремом, называя это в большей степени маркетинговым ходом.
«Дневной и ночной крем — это больше маркетинговый ход. Действительно может быть крем для глаз и лица, потому что кожа там более тонкая», — уточняет врач.Главное — это системность: обязательное очищение утром и вечером, сыворотка по потребности и крем. Зимой SPF не теряет актуальности, но его роль часто выполняет тональное средство с соответствующими фильтрами. Говоря об инъекционных методиках, косметолог отмечает, что, хотя физиологически процедуры лучше переносятся летом, психологически пациенты чаще выбирают осенне-зимний период, когда следы восстановления легче скрыть под одеждой. Для поддержки организма и кожи изнутри Анастасия Разбежкина выделяет коллаген, приём которого заметно отражается на состоянии кожи, а также жирорастворимые витамины A и E.
Основные принципы ухода, по словам эксперта, универсальны и для мужчин, отличаясь лишь текстурой средств и отдушками. Финальный акцент врач делает на прямой связи внешнего вида кожи и общего состояния организма: активность, сбалансированное питание и адекватный уход работают в синергии, помогая сохранить здоровье и бодрость духа в любое время года.