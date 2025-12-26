SPF, пилинги и миф о ночном креме: дерматолог дала инструкцию, как защитить кожу в мороз

26 декабря 2025, 10:26

Дерматолог Разбежкина: зимний сезон — идеальное время для пилингов

Фото: istockphoto / YakobchukOlena

С наступлением холодов кожа часто начинает шелушиться, стягиваться и капризничать. Почему зимний период становится для неё испытанием, как правильно выстроить домашний уход и нужны ли сезонные изменения в косметичке? На эти и другие вопросы «Радио 1» ответила врач-дерматовенеролог, врач-косметолог Анастасия Разбежкина.





По словам специалиста, зимний дискомфорт кожи закономерен и связан прежде всего с началом отопительного сезона и перепадами температур. Анастасия Разбежкина отмечает, что с началом работы батарей многие сразу ощущают сухость не только кожи лица, но даже глаз. Ключевой момент в уходе — адекватное увлажнение не только изнутри, но и снаружи, для защиты рогового слоя.





«Здесь используем кремы с церамидами, может быть, с декспантенолом. То есть то, что действительно больше питает, увлажняет именно кожу снаружи», — советует врач.

«Дневной и ночной крем — это больше маркетинговый ход. Действительно может быть крем для глаз и лица, потому что кожа там более тонкая», — уточняет врач.