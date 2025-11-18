Трихолог объяснила, почему зимний головной убор портит прическу и как это исправить

18 ноября 2025, 13:55

Трихолог Кохас: свободная шапка сохранит свежесть волос

Фото: iStock/iprogressman

С приходом морозов шапка становится незаменимым аксессуаром. Однако многие замечают, что волосы быстрее теряют свежесть и выглядят жирными. Почему так происходит и можно ли решить эту проблему, не отказываясь от тепла.





Врач-трихолог, основатель Евразийской Трихологической Ассоциации Ольга Кохас в беседе с «Радио 1» объяснила, что причина кроется не в самом факте ношения головного убора, а в его неправильном использовании.





«Пользоваться дополнительными средствами не нужно, потому что специфика ношения шапок действительно портит прическу и вызывает жирность. Но чем свободнее шапка, тем она лучше для кожи головы и причёски. Кожа не преет, не усиливается кровообращение», — отметила она.

«Идеальная зимняя шапка должна быть подобрана по погоде, и желательно, чтобы из натуральных материалов. Также шапки нужно очень тщательно стирать раз в неделю хотя бы, потому что весь грибок, бактерии накапливаются. Чистота головного убора — важнейшее правило», — предупредила трихолог.