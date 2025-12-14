«Всё‑таки возраст»: Екатерина Стриженова рассказала, что мешает ей сделать пластику

14 декабря 2025, 20:17

Екатерина Стриженова рассказала о страхах при мыслях о пластике

Екатерина Стриженова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Екатерина Стриженова призналась, что в 57 лет всерьёз задумалась о комплексной пластической операции, но пока откладывает её из‑за плотного рабочего графика.





Как сообщает телеграм‑канал «Звездач», телеведущей сложно выделить время на длительную реабилитацию, которая потребовалась бы после вмешательства. При возможности актриса обращается к косметологу — по её словам, ей уже установили «какие‑то нити».





«Говорят, что всё‑таки возраст и надо что‑то делать, но если делать, то делать всё сразу», — прокомментировала Стриженова.