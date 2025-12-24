Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Вильфанд: в Москве в новогоднюю ночь ожидаются морозы до минус 15
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с РИА Новости о погоде в новогоднюю ночь в Москве.
31 декабря и 1 января в российской столице ожидается практически идентичная погода. По словам Вильфанда, небо будет затянуто облаками, временами будет идти снег. Ночью температура опустится до минус 10–15 градусов, а днём будет колебаться в пределах минус 7–10 градусов.
Синоптик подчеркнул, что эти показатели на три градуса ниже среднестатистических для этого времени года. Он добавил, что текущий прогноз является предварительным и может быть изменён.
