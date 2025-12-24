Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

24 декабря 2025, 13:20

Вильфанд: в Москве в новогоднюю ночь ожидаются морозы до минус 15

Фото: iStock/Olga Nazarova

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с РИА Новости о погоде в новогоднюю ночь в Москве.