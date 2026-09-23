Пульмонолог рассказал, как сегодня обследуют лёгкие у детей

23 сентября 2026, 12:59

Пульмонолог Будинский: сегодня обследуют лёгкие у детей спирометрией

Фото: Istock/Nadzeya Haroshka

Современные технологии совершили настоящий прорыв в области функциональной диагностики: сегодня стало возможным оценивать работу ключевых систем организма даже у детей младшего дошкольного возраста. Наряду с традиционными лабораторными и рентгенологическими методами, включая компьютерную томографию высокого разрешения, на первый план выходят инновационные функциональные методики, позволяющие проводить точные исследования практически с трёх лет.





Врач-пульмонолог Роман Будинский в беседе с «Радио 1» заявил, что современная диагностика позволяет оценить работу дыхательной системы даже у трёхлетних детей.



По словам специалиста, сегодня в арсенале врачей есть и комплекс лабораторных обследований, и рентгенологические методы, включая компьютерную томографию высокого разрешения. Однако особый прорыв произошёл в функциональных методах исследования дыхания.





«Сейчас очень хорошо вперёд шагнули функциональные методы исследования функции дыхания у детей: спирометрия, бодиплетизмография, осциллометрия, бронхофонография — это позволяет обследовать дыхательную систему у детей практически всех возрастов», — рассказал Будинский.

«Для самых маленьких существуют другие методики. Осциллометрия позволяет провести чёткое исследование с пяти лет, а бронхофонография, разработанная коллегами из Сеченовского университета, применяется у детей с трёх лет. Там, где функциональная диагностика невозможна, на помощь приходят рентгенология и лабораторные методы», — резюмировал врач.