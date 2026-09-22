Врач предупредила, что сентябрь бьёт по глазам аллергиков сильнее лета
Офтальмолог Козина: осенью аллергия может проявляться сильнее
Врач-офтальмолог Карина Козина заявила, что сентябрь, который очень ждут люди с аллергией на пыльцу, не приносит им облегчения. По её словам, в этом месяце пылят сорные травы: полынь, лебеда, а в южных регионах — амброзия.
В беседе с RT Козина сообщила, что из-за осенней пыльцы к вечеру у аллергиков глаза краснеют, чешутся и слезятся на ветру. Кроме того, к цветочной пыли добавляется плесень: её споры живут на прелой листве и скошенной траве.
«В носу воздух хотя бы частично фильтруется, а конъюнктива (прозрачная оболочка, которая покрывает белок глаза и внутреннюю поверхность век) принимает аллерген без посредников», — отметила врач.Офтальмолог добавила, что люди возвращаются к экранам, моргают реже, воздух в помещении становится суше. Пыльца задерживается на глазу дольше и раздражает слизистую уже дома.
Главная ошибка, по словам специалиста, — тереть глаза. Тяжелее всего приходится тем, кто носит линзы: пыльца оседает на линзе и держится весь день. При этом аллергический зуд симметричный, отделяемое прозрачное, зрение не меняется.