Врач предупредила, что сентябрь бьёт по глазам аллергиков сильнее лета

22 сентября 2026, 19:50

Офтальмолог Козина: осенью аллергия может проявляться сильнее

Фото: Istock/Suzi Media Production

Врач-офтальмолог Карина Козина заявила, что сентябрь, который очень ждут люди с аллергией на пыльцу, не приносит им облегчения. По её словам, в этом месяце пылят сорные травы: полынь, лебеда, а в южных регионах — амброзия.





В беседе с RT Козина сообщила, что из-за осенней пыльцы к вечеру у аллергиков глаза краснеют, чешутся и слезятся на ветру. Кроме того, к цветочной пыли добавляется плесень: её споры живут на прелой листве и скошенной траве.

«В носу воздух хотя бы частично фильтруется, а конъюнктива (прозрачная оболочка, которая покрывает белок глаза и внутреннюю поверхность век) принимает аллерген без посредников», — отметила врач.