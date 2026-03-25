«СПО сегодня — это не про профессию, а про страну»: Россиянам рассказали про акцию единства

25 марта 2026, 17:43

Преподаватель Купава: акция «СПО — сила единства!» — это про всю страну

Министерство просвещения Российской Федерации совместно с Институтом развития профессионального образования запускает Всероссийскую акцию «СПО — сила единства!». Акция приурочена к объявленному Президентом РФ Году единства народов России и продлится до декабря. Ее цель — подчеркнуть значимую роль системы среднего профессионального образования в укреплении общероссийской гражданской идентичности и единства народов страны.





Преподаватель Сергиево-Посадского колледжа, призёр конкурса «Мастер года» 2025 Валерия Купава в беседе с «Радио 1» рассказала, что участие в подобных акциях позволяет почувствовать себя частью огромной команды, работающей на единый результат.





«Среднее профессиональное образование — это про единство. Не в смысле там лозунга, а по сути. Тысячи колледжей по всей стране готовят специалистов сейчас для одной экономики, для одной страны. Мы часть огромной команды, которая работает на кадровый суверенитет России», — подчеркнула она.

«Наставничество — это мост между поколениями. Именно наставник передаёт не только профессиональные навыки, но и так называемый кодекс чести профессионала. То есть отношение к делу, к коллективу, к стране, воспитание человека — это формирует ту самую корпоративную гражданскую солидарность», — отметила Купаева.

«Современные профессии СПО — это прямой ответ на то, что нужно стране прямо сейчас: IT-технологии, строительство, машиностроение, медицина, педагогика. Молодёжь выбирает уже не просто специальность, а место в общем деле. СПО сегодня — это не про профессию, а про страну одновременно», — резюмировала преподаватель.