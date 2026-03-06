На ж/д станциях Московской области стартовала акция «Сохрани себе жизнь»
В преддверии 8 Марта на железнодорожных станциях Московской области проходит масштабная профилактическая акция «Сохрани себе жизнь». С 6 по 7 марта мероприятия организованы более чем на 40 крупных станциях, включая Подлипки-Дачные в Королёве, Белые Столбы в Домодедове, Одинцово и Голицыно, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В рейдах участвуют волонтёры, сотрудники Минтранса, администраций округов, транспортной полиции, ЦППК и РЖД. Они напоминают пассажирам правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры, а также поздравляют женщин с наступающим праздником, дарят цветы и тематические листовки.
С начала года в регионе провели уже более 900 подобных рейдов. Профилактическая работа направлена на снижение числа травм и смертельных случаев на железной дороге.
Дополнительно в Подмосковье строят и реконструируют надземные и наземные переходы через пути, закрывают несанкционированные подходы и устанавливают камеры для фиксации нарушений.
В Минтрансе призвали жителей и гостей региона соблюдать правила: не прыгать с платформ, не отвлекаться на телефон и переходить пути только по оборудованным переходам на разрешающий сигнал светофора.
