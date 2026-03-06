На ж/д станциях Московской области стартовала акция «Сохрани себе жизнь»

06 марта 2026, 15:46

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В преддверии 8 Марта на железнодорожных станциях Московской области проходит масштабная профилактическая акция «Сохрани себе жизнь». С 6 по 7 марта мероприятия организованы более чем на 40 крупных станциях, включая Подлипки-Дачные в Королёве, Белые Столбы в Домодедове, Одинцово и Голицыно, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.