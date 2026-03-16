Акция «Сдай макулатуру ‒ спаси дерево!» стартует в Подмосковье в середине апреля
В Московской области с 14 апреля по 20 мая проведут традиционный марафон по сбору старой бумаги «Сдай макулатуру ‒ спаси дерево!». Об этом объявили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.
Как напомнили в ведомстве, акция направлена на сохранение природных богатств, вовлечение вторичного сырья в переработку. Она проходит с 2018 года.
«Это одна из самых масштабных экологических акций в России. За всё время существования марафона в Подмосковье собрали и направили на переработку почти 2000 тонн макулатуры. Это позволило сохранить более 31 000 деревьев. Акция имеет огромное значение в экологическом просвещении, воспитании ответственного отношения к природе и разумного потребления», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.К участию в марафоне приглашают волонтёров, юнармейцев, членов патриотических клубов и объединений, студентов, дошкольников и школьников, сотрудников предприятии и организаций.
Каждому участнику начислят эко-баллы от 800 килограммов сданной макулатуры от одного предприятия или учреждения. На них можно будет выбрать призы.
С 14 апреля в течении всей акции будут проводить сбор и обработку заявок на участие в ней от муниципальных образований и отдельных участников. Заявку следует подавать не позднее, чем за три дня до предполагаемой даты вывоза макулатуры из муниципального образования.
Сам вывоз, согласно графику, будет проходить с 14 апреля по 20 мая. А 21-25 мая подведут итоги и составят зелёный рейтинг региона.
Обращаться по всем вопросам проведения марафона нужно на электронную почту s@sdai-bumagu.com.