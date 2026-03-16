Акция «Сдай макулатуру ‒ спаси дерево!» стартует в Подмосковье в середине апреля

16 марта 2026, 14:57

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Московской области с 14 апреля по 20 мая проведут традиционный марафон по сбору старой бумаги «Сдай макулатуру ‒ спаси дерево!». Об этом объявили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.





Как напомнили в ведомстве, акция направлена на сохранение природных богатств, вовлечение вторичного сырья в переработку. Она проходит с 2018 года.

«Это одна из самых масштабных экологических акций в России. За всё время существования марафона в Подмосковье собрали и направили на переработку почти 2000 тонн макулатуры. Это позволило сохранить более 31 000 деревьев. Акция имеет огромное значение в экологическом просвещении, воспитании ответственного отношения к природе и разумного потребления», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.