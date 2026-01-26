«Заглушить одиночество»: Как алкоголь может разрушить организм певицы Славы?

26 января 2026, 11:01

Нарколог Казанцев заявил об опасности алкоголя после признания Славы

Певица Слава (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Певица Слава в личном блоге призналась, что пристрастие к алкоголю и вечеринкам для нее — попытка заглушить чувство одиночества и отсутствие надежных отношений. Но возникает вопрос: как подобное отвлечение «на бокал» влияет на здоровье артистки?





Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» заявил, что алкогольную зависимость часто провоцируют психические заболевания: пограничные расстройства личности, тревожно-фобические нарушения, обсессивно-компульсивные расстройства, которые люди часто пытаются купировать употреблением психоактивных веществ, в частности алкоголя. Даже популярное биполярное расстройство часто сопровождается употреблением алкоголя.



По его словам, даже один выпитый бокал для настроения несет опасность для организма, рискуя превратиться в зависимость.





«Зависимость у всех образуется по-разному: у кого-то на протяжении нескольких лет, у кого-то быстрее. Основное проявление — потеря количественного контроля, то есть, когда человек не может остановиться на употреблении малых доз спиртного и за каждым застольем начинает напиваться», — объяснил эксперт.