«Появляется вкус жизни: психиатр раскрыл, почему возникает тяга к алкоголю

27 января 2026, 16:29

Психиатр Ковтун: неудовлетворенность может вызывать склонность к алкоголю

Фото: iStock/SOMKID THONGDEE

Склонность к употреблению алкоголя у людей может возникать из-за синдрома дефицита удовлетворенности. Об этом рассказал психиатр-нарколог Александр Ковтун.





По его словам, в этом случае человек постоянно испытывает чувство угнетения, поэтому ищет способ улучшить свое психоэмоциональное состояние с помощью внешних стимуляторов, например алкоголя, благодаря которому появляется вкус жизни.





«Когда человек понимает, что действие спиртного улучшает его психологическое состояние, у него возникает неконтролируемая привязанность. Организм начинает испытывать потребность в опьянении», — пояснил Ковтун в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Во время зимних прогулок нельзя употреблять алкогольные напитки. Они приводят к расширению периферических сосудов и притоку крови к коже, чем и обуславливается возникающее ощущение тепла. Однако оно быстро уходит, после чего начинается охлаждение внутренних органов», — уточнила эксперт.