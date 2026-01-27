«Появляется вкус жизни: психиатр раскрыл, почему возникает тяга к алкоголю
Психиатр Ковтун: неудовлетворенность может вызывать склонность к алкоголю
Склонность к употреблению алкоголя у людей может возникать из-за синдрома дефицита удовлетворенности. Об этом рассказал психиатр-нарколог Александр Ковтун.
По его словам, в этом случае человек постоянно испытывает чувство угнетения, поэтому ищет способ улучшить свое психоэмоциональное состояние с помощью внешних стимуляторов, например алкоголя, благодаря которому появляется вкус жизни.
«Когда человек понимает, что действие спиртного улучшает его психологическое состояние, у него возникает неконтролируемая привязанность. Организм начинает испытывать потребность в опьянении», — пояснил Ковтун в разговоре с «Вечерней Москвой».
Так происходит формирование тяги к спиртному. Со временем увеличивается доза, а легкая степень опьянения перестает удовлетворять, из-за чего постепенно начинают происходить запои, добавил нарколог.
Тем временем врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова в беседе с Москвой 24 предупредила об опасности употребления алкоголя на морозе.
«Во время зимних прогулок нельзя употреблять алкогольные напитки. Они приводят к расширению периферических сосудов и притоку крови к коже, чем и обуславливается возникающее ощущение тепла. Однако оно быстро уходит, после чего начинается охлаждение внутренних органов», — уточнила эксперт.
Она добавила, что алкоголь может снизить критичность оценки состояния, а из-за быстрого переохлаждения это может привести к обморожению.