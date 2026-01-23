«Выгорание и увольнение»: Психолог раскрыла, как легко адаптироваться на новой работе

23 января 2026, 17:24

Психолог Шувалова: Для адаптации на новой работе нужно быть честным с собой

Фото: iStock/dragana991

Адаптация на новой работе может быть сложным процессом, несмотря на уровень образования и опыта сотрудника. Об этом предупредила психолог, преподаватель кафедры спортивного менеджмента факультета спорта Университета «Синергия» Лилия Шувалова.





По ее словам, трудности часто возникают при адаптации к жизни компании, формату работы, а также выстраивании отношений с коллегами. Для этого мало обладать необходимыми профессиональными навыками. Здесь более важно иметь работать в команде, уважать других и полностью исключить беспочвенные амбиции, эгоизм и сплетничество.





«Тем не менее во избежание срывов адаптации важным остается честность сотрудника перед самим собой: "На какие условия он готов пойти?". В этом аспекте ключевые условия: сколько добираться до работы, формат удаленной занятости, гибрид, автоматизация бизнес-процессов, необходимость контактировать с людьми, наличие монотонной бумажной работы», — пояснила Шувалова в разговоре с RuNews24.ru.