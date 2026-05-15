«Не способен управлять»: Психолог о романе Борисовой и Башарова и вероятности повторного насилия

15 мая 2026, 18:20

Психоаналитик Смолярчук: Башаров может поднять руку на Асю Борисову

Марат Башаров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Новая возлюбленная Марата Башарова Актриса Ася Борисова заявила, что при знакомстве с телеведущим не знала о его скандальном прошлом и отношениях с бывшими женами. Она отметила, что друзья артиста отзывались о нем «с любовью» и советовали не доверять информации от посторонних, а формировать собственное мнение.





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» отметила, что поведение Марата Башарова, неоднократно замеченного в алкогольных скандалах и агрессии, укладывается в чёткую медицинскую картину.





«Если человек способен в состоянии изменённого сознания, под алкогольным опьянением, проявлять агрессию — это обусловлено химией мозга. Это состояние, которым человек не способен управлять. Он это в трезвом уме осознаёт, но ничего не может с этим сделать. Единственный способ защищаться — это нападать и обвинять свою жертву в непристойном, неподобающем, провоцирующем поведении», — объяснила она.

«Когда женщины кормят себя надеждой, что "с ней он был таким, потому что она его провоцировала", "они не подходили друг другу", "она вела себя аморально, поэтому он был вынужден её усмирить" — здесь нет никаких объяснений, кроме устройства психического мозга человека. Эта женщина либо сама созависимая. Она рада пострадать. Для неё страдания — это вторичные половые признаки мужчины», — пояснила Смолярчук.