«Спусковой крючок»: Россиянам рассказали о связи стресса и сетчатки глаза

20 августа 2026, 17:02

Врач Левина: стресс может быть спусковым крючком ухудшения зрения

Фото: iStock/seb_ra

Когда зрение начинает подводить, большинство людей склонны искать причину в образе жизни или эмоциональном состоянии, забывая, что резкое ухудшение часто является лишь вершиной айсберга. Специалисты настаивают: отсрочка визита к врачу и самостоятельные догадки лишь маскируют истинный недуг, который мог существовать задолго до того, как проявились первые заметные симптомы.





Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Мария Левина в беседе с «Радио 1» заявила, что пациенты зачастую приходят с проблемой: после пережитого стресса замечается резкое снижение строты зрения.





«Теоретически это возможно. В ответ на стресс организм выбрасывает целый ряд гормонов (адреналин, кортизол), что приводит к снижению качества кровоснабжения органов. За этим следует спазм периферических сосудов и гипоксия, то есть недостаток кислорода, например, если мы говорим о сетчатке», — сказала она.

«Например, пациент говорит, что пережил некий стресс, и у него резко снизилось зрение. Мы начинаем проводить исследования и находим изменения, которые копились годами: неконтролируемый уровень сахара, артериального давления и так далее. Поэтому хочу сказать, что зачастую мы склонны связывать некоторые изменения с пережитым стрессом. Это теоретически возможно, но практически мы чаще находим изменения, которые копились длительное время. А стресс действительно послужил неким спусковым крючком», — объяснила Левина.