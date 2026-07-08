Офтальмолог назвал пять портящих зрение летом привычек
Летний сезон нередко оборачивается серьезным стрессом для глаз. Об этом сообщил врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, гендиректор клиники VISTA Антон Казанцев в разговоре с «Лентой.ру».
Врач считает, что использование дешевых темных очков без UV-фильтра является самой грубой ошибкой. В таких очках зрачок расширяется, пропуская больше вредного излучения, чем без очков вовсе, отметил Казанцев. Он посоветовал выбирать очки с маркировкой UV400 или «100% UV protection» и носить их даже в облачную погоду, особенно у водоемов или в горах.
Офтальмолог также обратил внимание на кондиционеры, которые сильно осушают воздух. Это приводит к тому, что слезная пленка испаряется быстрее, чем восстанавливается, вызывая синдром сухого глаза: резь, жжение, ощущение инородного тела и временное снижение зрения. Медик добавил, что ситуация усугубляется при работе за компьютером или смартфоном, когда моргание становится реже.
Еще одной вредной привычкой летом является пренебрежение защитой при купании в открытых водоемах. Врач отметил, что употребление немытых фруктов и ягод на улице может привести к микробным конъюнктивитам, так как после этого люди часто трогают глаза руками.
Последней вредной привычкой, по мнению специалиста, является длительное пребывание на ярком солнце без отдыха и в условиях перегрева. В жару сосуды расширяются, внутриглазное давление колеблется, а слезная жидкость сгущается, ухудшая кровоснабжение глаз, заключил медик.
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