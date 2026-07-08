Офтальмолог назвал пять портящих зрение летом привычек

08 июля 2026, 08:45

Офтальмолог Казанцев развеял миф о том, что черника улучшает зрение

Фото: iStock/mingazitdinov

Летний сезон нередко оборачивается серьезным стрессом для глаз. Об этом сообщил врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, гендиректор клиники VISTA Антон Казанцев в разговоре с «Лентой.ру».