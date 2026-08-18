Офтальмолог предупредила о связанной со зрением головной боли

18 августа 2026, 16:07

Врач Шилова: Плохо подобранные очки могут провоцировать головную боль

Фото: iStock/nikkimeel

Неправильно подобранные очки у взрослых, как правило, не наносят вреда глазам и не вызывают необратимого ухудшения зрения, но могут значительно снижать комфорт и качество жизни, включая возникновение головных болей. Об этом рассказала профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова, пишет RT.