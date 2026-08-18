Офтальмолог предупредила о связанной со зрением головной боли
Неправильно подобранные очки у взрослых, как правило, не наносят вреда глазам и не вызывают необратимого ухудшения зрения, но могут значительно снижать комфорт и качество жизни, включая возникновение головных болей. Об этом рассказала профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова, пишет RT.
Неправильное определение силы линз, оси астигматизма или цилиндра может привести к различным проблемам, таким как затуманивание, напряжение глаз, головные боли, головокружение, тошнота, двоение и трудности при переключении взгляда с близких объектов на дальние, отметила Шилова. Врач подчеркнула, что такие искажения могут быть особенно опасны при выполнении задач, требующих высокой точности, например, при работе с механизмами или вождении автомобиля.
Эксперт добавила, что проблема может заключаться не только в диоптриях, но и в межзрачковом расстоянии, а также в положении оптических центров линз. Неправильный подбор этих параметров может вызвать зрительное утомление, головные боли и двоение, так как глазам приходится постоянно компенсировать несоответствия. Кроме того, врач предостерегла от использования готовых очков, поскольку они не учитывают индивидуальные особенности зрения, такие как астигматизм и различия в коррекции для каждого глаза.
Читайте также: