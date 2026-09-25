«Сразу по нескольким статьям»: Адвокат объяснила, чем страшно дело Джигана

25 сентября 2026, 17:11

Адвокат Ярмуш: Джигана могут привлечь по нескольким статьям

Джиган (Фото: Telegram @geegunchill)

Рэпер Джиган оказался в центре сразу двух юридических фронтов: полиция Московской области начала проверку по факту появившихся в СМИ сообщений о стрельбе в его загородном доме, а его бывшая жена Оксана Самойлова подала в Савёловский районный суд Москвы иск об ограничении его в родительских правах в отношении всех четверых несовершеннолетних детей. Сам артист, находящийся на лечении в реабилитационном центре в Израиле, все обвинения отрицает, утверждая, что видео с оружием было съемкой нового клипа.





Адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с «Радио 1» отметила, что проверка правоохранительных органов по событиям в доме Джигана летом этого года ещё идёт, а вопрос об уголовной ответственности будет зависеть от заявлений потерпевших, показаний свидетелей и того, какие именно факты установит следствие.





«Возможность избежать ответственности зависит от многих обстоятельств. Ключевым фактором станет то, будут ли заявления потерпевших, а пока их нет», — отметила Ярмуш.

«Но были свидетели, а, возможно, есть и потерпевшие. Но никто пока не написал заявления в правоохранительные органы в связи с нападением, хулиганством, незаконным лишением свободы и другими возможными эпизодами. Тем не менее, если проверка подтвердит факты незаконного удержания домашнего персонала или других граждан, угроз убийством, причинения физического вреда здоровью или ущерба, вероятность предъявления обвинений сохраняется», — объяснила собеседница.