«Я убью ее и детей»: мать Самойловой рассказала об угрозах Джигана после развода

25 сентября 2026, 11:49

Мать Самойловой заявила, что Джиган угрожал убить ее дочь и внуков

Джиган и Оксана Самойлова с детьми (Фото: Телеграм/sammyfam)

После решения блогера и модели Оксаны Самойловой о разводе рэпер Джиган пригрозил расправиться с ней и их детьми. Об этом заявила мать инфлюенсера в интервью Ксении Собчак.





По словам Евгении, когда ее дочь передала мужу документы о разводе, тот сорвался и позвонил ей. Разговор начался спокойно, однако позже тон сменился, и Джиган перешел к угрозам.

«Он сказал мне: „Я убью ее и убью детей“», — рассказала мать Самойловой.