«Я убью ее и детей»: мать Самойловой рассказала об угрозах Джигана после развода
Мать Самойловой заявила, что Джиган угрожал убить ее дочь и внуков
После решения блогера и модели Оксаны Самойловой о разводе рэпер Джиган пригрозил расправиться с ней и их детьми. Об этом заявила мать инфлюенсера в интервью Ксении Собчак.
По словам Евгении, когда ее дочь передала мужу документы о разводе, тот сорвался и позвонил ей. Разговор начался спокойно, однако позже тон сменился, и Джиган перешел к угрозам.
«Он сказал мне: „Я убью ее и убью детей“», — рассказала мать Самойловой.После этого блогер наняла охранников, которые сопровождают ее до сих пор. Женщина добавила, что именно из-за этих слов ее дочь решила обеспечить дополнительную безопасность себе и детям. При этом она отметила, что непосредственных нападений на модель не происходило.
Кроме того, Евгения утверждает, что просила дочь уйти от рэпера еще в 2020 году. Она подчеркнула, что музыкант страдает от биполярного расстройства. По словам женщины, он меняется на глазах: сначала оберегает семью, а затем видит врагов во всех окружающих.