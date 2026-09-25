Двоюродная сестра Самойловой рассказала о конфликтах Джигана с близкими и персоналом

25 сентября 2026, 10:27

Двоюродная сестра Оксаны Самойловой заявила, что Джиган вел себя дико много лет

Джиган (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Двоюродная сестра Оксаны Самойловой заявила, что рэпер Денис Устименко-Вейнштеин, известный как Джиган, на протяжении многих лет проявлял агрессию в быту и во время семейных поездок. По ее словам, артист закупал оружие, по ночам охранял входы на виллу и устанавливал для окружающих жесткие правила. Об этом пишет СтарХит.