Двоюродная сестра Самойловой рассказала о конфликтах Джигана с близкими и персоналом
Двоюродная сестра Оксаны Самойловой заявила, что рэпер Денис Устименко-Вейнштеин, известный как Джиган, на протяжении многих лет проявлял агрессию в быту и во время семейных поездок. По ее словам, артист закупал оружие, по ночам охранял входы на виллу и устанавливал для окружающих жесткие правила. Об этом пишет СтарХит.
Родственница Самойловой утверждает, что музыкант часто срывался на работников дома. Одной из причин конфликта, по ее словам, становился размер порции еды. Девушка вспомнила случай, когда Джиган накричал на персонал, посчитав, что ему приготовили слишком мало. Еще один спор, как утверждает собеседница канала, произошел из-за еды из личного холодильника рэпера. Претензии Джигана вызвало то, что продукты оттуда взяла его дочь.
По словам родственницы, во время развода артиста и Самойловой напряжение в семье достигло такого уровня, что родителям пришлось переехать в их дом. Она добавила, что совместный отдых с музыкантом напоминал «лагерь выживания».
Ранее Mash сообщил, что в ночь на 4 июля Джиган якобы открыл стрельбу в коттеджном поселке в Подмосковье и несколько часов удерживал персонал. Позднее сведения о происшествии подтвердили другие источники, в том числе Оксана Самойлова. Сообщается, что супруга подала судебный иск с требованием ограничить бывшего в родительских правах.
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