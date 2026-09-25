Продюсер дал Джигану совет, как вести себя после возвращения в Россию

25 сентября 2026, 11:19

Продюсер Рудченко: Джигану не следует раздувать скандал по возвращении в Россию

Джиган (Фото: Телеграм/geegunchill)

Рэперу Джигану (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) после возвращения в Россию из Израиля не следует проявлять агрессию на публике и раздувать скандал после инцидента со стрельбой в его доме. Такое мнение высказал музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, неправильная позиция может негативно отразиться на карьере артиста. Рудченко не исключил, что Джиган после череды новостей, «выставляющих его не в лучшем свете», снова поступит необдуманно и начнет разбираться с каждой ситуацией по отдельности.

«Вся шумиха последних дней и так вызывает порицание общества. Внимание людей уже приковано к событиям жизни рэпера, поэтому Джигану нужно быть аккуратным в словах и действиях», — отметил собеседник издания.