Продюсер дал Джигану совет, как вести себя после возвращения в Россию
Продюсер Рудченко: Джигану не следует раздувать скандал по возвращении в Россию
Рэперу Джигану (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) после возвращения в Россию из Израиля не следует проявлять агрессию на публике и раздувать скандал после инцидента со стрельбой в его доме. Такое мнение высказал музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, неправильная позиция может негативно отразиться на карьере артиста. Рудченко не исключил, что Джиган после череды новостей, «выставляющих его не в лучшем свете», снова поступит необдуманно и начнет разбираться с каждой ситуацией по отдельности.
«Вся шумиха последних дней и так вызывает порицание общества. Внимание людей уже приковано к событиям жизни рэпера, поэтому Джигану нужно быть аккуратным в словах и действиях», — отметил собеседник издания.Он считает, что рэперу стоит занять определенную позицию, иметь оправдание и выстраивать дальнейшие отношения с обществом и детьми. Если артист планирует и дальше развиваться в медийном пространстве, ему придется серьезно подойти к восстановлению репутации с учетом прошлых ошибок. Агрессия или раздувание скандала лишь усугубят его положение, заключил продюсер.