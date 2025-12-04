«Волшебная палочка» едва не ослепила школьника на празднике в стиле «Гарри Поттера»

04 декабря 2025, 18:42

Во Владимирской области ребёнок получил травму глаза лазером на празднике

Фото: Istock/blinow61

Во Владимирской области ребёнок чуть не лишился зрения на детском квесте по мотивам «Гарри Поттера». Лазер попал мальчику в глаз во время конкурса с волшебными палочками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.