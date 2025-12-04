«Волшебная палочка» едва не ослепила школьника на празднике в стиле «Гарри Поттера»
Во Владимирской области ребёнок чуть не лишился зрения на детском квесте по мотивам «Гарри Поттера». Лазер попал мальчику в глаз во время конкурса с волшебными палочками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В Гусь-Хрустальном детям предложили лопать воздушные шары лазерными указками. Один из участников направил луч прямо в глаз десятилетнему мальчику. Медики доставили школьника в детскую областную больницу, где врачи провели ему срочную операцию.
Организацией праздника за 6,5 тысяч рублей занимались аниматоры из агентства «Весёлые ребята». Директор организации Наталья Колодина уже дала полиции показания, а для комментариев предложила обратиться к своему адвокату.
Прокуратура передала материалы в Следственный комитет. Следователи должны решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оказания некачественных услуг.
