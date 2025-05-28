«Я могу сыграть Волан-де-Морта»: Настя Ивлеева сравнила себя с главным злодеем вселенной Гарри Поттера

28 мая 2025, 04:35

Настя Ивлеева сравнила себя с Волан-де-Мортом

Анастасия Ивлеева (Фото: Telegram/@ivleeva360)

Настя Ивлеева на фоне новостей о выходе сериала по вселенной Гарри Поттера сравнила себя с главным злодеем франшизы Волан-де-Мортом. Блогер провела аналогию между Темным Лордом и голой вечеринкой, после которой в адрес звезды последовал шквал критики.







«Я, конечно, смогу сыграть Волан-де-Морта. Но почему? Потому что мое имя тоже какое-то время нельзя было называть», — иронично говорит Ивлеева в своем telegram-канале.