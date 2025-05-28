«Я могу сыграть Волан-де-Морта»: Настя Ивлеева сравнила себя с главным злодеем вселенной Гарри Поттера
Настя Ивлеева сравнила себя с Волан-де-Мортом
Настя Ивлеева на фоне новостей о выходе сериала по вселенной Гарри Поттера сравнила себя с главным злодеем франшизы Волан-де-Мортом. Блогер провела аналогию между Темным Лордом и голой вечеринкой, после которой в адрес звезды последовал шквал критики.
«Я, конечно, смогу сыграть Волан-де-Морта. Но почему? Потому что мое имя тоже какое-то время нельзя было называть», — иронично говорит Ивлеева в своем telegram-канале.
Напомним, что в прошлом году Настя вместе с другими звездами оттечественного шоу-бизнеса провела «голую» вечеринку. После этого общественность раскритиковала участников мероприятия. В особенности досталось блогеру, которая после решила резко сменить свой имидж. Теперь Ивлеева пропала с медиапространаства и занимается исключительно ведением блога.