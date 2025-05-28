«Жить осталось недолго»: звезда «Гарри Поттера» рассказала о серьезных проблемах со здоровьем
Актриса Мириам Маргулис рассказала о страхе смерти из-за проблем со здоровьем
84-летняя Мириам Маргулис, сыгравшая профессора Помону Стебль в «Гарри Поттере», рассказала, что ей «осталось недолго» из-за серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщает «7Дней».
По данным издания, в прошлом году актриса перенесла транскатетерную операцию по замене аортального клапана. Во время процедуры ей установили клапан животного происхождения.
«Теперь у меня коровье сердце. Ну, не все, конечно, а только клапан», — пояснила Мириам.Кроме того, она с трудом передвигается из-за стеноза позвоночника, артрита и ревматизма, которые стали следствием ожирения, развившегося на фоне тяги к вредным пищевым привычкам в молодости.
«Когда знаешь, что жить осталось недолго — а я, скорее всего, умру в ближайшие пять-шесть лет, если не раньше, — совсем не хочется прощаться с актерством. Это огромная радость», — призналась Маргулис.Несмотря на все сложности, актриса продолжает работать, чтобы обеспечить себе в будущем достойный уход. Особенно она любит участвовать в проектах по произведениям Чарльза Диккенса.