«Жить осталось недолго»: звезда «Гарри Поттера» рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

28 мая 2025, 18:54

Актриса Мириам Маргулис рассказала о страхе смерти из-за проблем со здоровьем

Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"

84-летняя Мириам Маргулис, сыгравшая профессора Помону Стебль в «Гарри Поттере», рассказала, что ей «осталось недолго» из-за серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщает «7Дней».





По данным издания, в прошлом году актриса перенесла транскатетерную операцию по замене аортального клапана. Во время процедуры ей установили клапан животного происхождения.

«Теперь у меня коровье сердце. Ну, не все, конечно, а только клапан», — пояснила Мириам.

«Когда знаешь, что жить осталось недолго — а я, скорее всего, умру в ближайшие пять-шесть лет, если не раньше, — совсем не хочется прощаться с актерством. Это огромная радость», — призналась Маргулис.