Стало известно, чем опасно весеннее солнце

02 апреля 2026, 13:37

Дерматолог Прокопьев: весеннее солнце может оставить на коже ожоги

Фото: iStock/Marc Bruxelle

С приходом первых теплых дней многие из нас испытывают почти физиологическую потребность подставить лицо долгожданным лучам. Кажется, что весеннее солнце — еще совсем незлое, оно только-только проснулось после зимы, и поэтому не может навредить. Но практика показывает обратное: самые болезненные ожоги, а также первые пигментные пятна и россыпи веснушек появляются именно в апреле и мае.





Заместитель главного врача Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Дмитрий Прокопьев в беседе с «Радио 1» объяснил, почему весеннее солнце требует от нас даже большей осторожности, чем летний зной, и как выстроить с ним безопасные отношения.





«Проблема не в наличии ультрафиолета, а в том, как мы им распоряжаемся. Любое солнце прекрасно, но главная причина и беда — это его качество, время и способ пребывания», — подчеркнул он.

«После долгих пасмурных месяцев и коротких зимних дней мы буквально жаждем тепла и готовы проводить на улице часы напролет, забывая об осторожности. А еще за зиму наша кожа практически полностью растрачивает запасы меланина — того самого пигмента, который выступает естественным барьером, защищающим клетки от ультрафиолета. А сам ультрафиолетовый индекс весной выше, чем многие думают. В результате мы выходим на улицу беззащитными, проводим там много времени и получаем ожог гораздо быстрее, чем в разгар лета, когда кожа уже адаптирована», — объяснил Прокопьев.