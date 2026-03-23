«Катаракта и раз кожи»: Врач объяснил, почему необходимо носить солнцезащитные очки весной
Врач Куренков: весной необходимо носить солнцезащитные очки
В весенне-летнее время года повышается риск развития тяжелых болезней глаз и кожи. Об этом предупредил врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.
Он пояснил, что солнечная активность вызывает помутнение хрусталика, что приводит к катаракте. Кроме того, солнечные лучи могут спровоцировать развитие злокачественной формы рака кожи.
«Однако статистика показывает, что, несмотря на увеличение светового дня и количества солнечного излучения, число заболевших катарактой или меланомой не возрастает», — отметил Куренков в разговоре с «Вечерней Москвой».
Врач уточнил, что в столице активность солнечных лучей не такая интенсивная, как в южных регионах, поэтому риски развития серьезных заболеваний меньше.
Офтальмолог добавил, что защищать глаза и кожу необходимо, отталкиваясь от активности ультрафиолетовых лучей. Так, использовать SPF-кремы и солнцезащитные очки необходимо при УФ-индексе свыше трех–четырех единиц.