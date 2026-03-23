«Катаракта и раз кожи»: Врач объяснил, почему необходимо носить солнцезащитные очки весной

23 марта 2026, 11:26

Врач Куренков: весной необходимо носить солнцезащитные очки

В весенне-летнее время года повышается риск развития тяжелых болезней глаз и кожи. Об этом предупредил врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.





Он пояснил, что солнечная активность вызывает помутнение хрусталика, что приводит к катаракте. Кроме того, солнечные лучи могут спровоцировать развитие злокачественной формы рака кожи.





«Однако статистика показывает, что, несмотря на увеличение светового дня и количества солнечного излучения, число заболевших катарактой или меланомой не возрастает», — отметил Куренков в разговоре с «Вечерней Москвой».