Стало известно, что реально даст 5G рядовому россиянину

14 сентября 2026, 17:40

Гендиректор Telecom Daily Кусков: 5G рядовому россиянину ничего не даст

Фото: IStock/JTKPHOTOz

В России официально запустили 5G — сеть уже работает в 16 городах, а до конца 2026 года должна появиться ещё в 50. Но, по мнению специалистов, большинство абонентов перемен не заметят: настоящий спрос на новое поколение связи будет не у частных пользователей, а у бизнеса.





Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с «Радио 1» заявил, что официальный запуск 5G в России является важным событием для отрасли. Однако радоваться рано: запуску предшествовали серьёзные проблемы с частотами, часть которых так и не отдали операторам, а часть — почти не используется в мире.





«Запуску предшествовали достаточно большие проблемные моменты, отчасти которые до сих пор не разрешены. Например, те частоты, которые выдали, к сожалению, в мире особо не используются, а значит, под них нет каких-либо устройств», — сказал он.

«Я считаю, большинство всё-таки останется на LTE в ближайшие несколько лет. Думаю, больше всё-таки 5G будет востребовано в МТМ, и в корпоративном сегменте, нежели в частном», — поделился Кусков.

«5G у нас будет носить умеренный характер и по распространению, и по количеству лет. Даже переход с 3G на 4G был для пользователей заметнее, чем нынешний запуск», — отметил собеседник.