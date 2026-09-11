Связь 5G официально запустили в России
Сервисы связи 5G заработали в 16 городах России. Об этом проинформировали в пресс-службе Минцифры.
Примерно десять миллионов человек получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения. Операторы «большой четверки» будут предоставлять услуги на базе 5G.
В Твери, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске запуск сети осуществили руководители операторов связи: Хачатур Помбухчан от «Мегафона», Сергей Анохин от «Билайна», Антон Годовиков от Т2 и Инесса Галактионова от МТС.
Минцифры подчеркнуло, что за шесть лет объем мобильного интернет-трафика увеличился более чем в три раза. Поэтому развертывание 5G имеет особое значение для крупных городов.
В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге услуги 5G доступны абонентам всех четырех операторов. В Новосибирске и Казани — только «Мегафон» и МТС, в Самаре — «Билайн» и «Мегафон», в Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери — «Мегафон», в Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске — Т2, в Уфе — МТС, а в Ярославле — «Билайн».
В ближайшее время в этих городах сервисами смогут пользоваться владельцы устройств на платформе Android. Для владельцев iPhone доступ зависит от решения корпорации Apple, отметили в Минцифры.
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