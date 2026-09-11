Стало известно, почему высокая скорость 5G нужна далеко не всем

11 сентября 2026, 18:52

Фото: Istock/15703083

Генеральный директор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков прокомментировал перспективы перехода абонентов на сети пятого поколения.





В беседе с «Татар-информом» эксперт заявил, что часть пользователей столкнётся с необходимостью купить новый смартфон, поскольку их текущие устройства не поддерживают 5G. При этом сама по себе более высокая скорость передачи данных интересует далеко не всех.

«В частном сегменте такие скорости, во-первых, не нужны. Во-вторых, большинству людей потребуется приобрести новый телефон. Тратить 50 тысяч рублей просто ради того, чтобы получить ненужную скорость, будет небольшое количество людей», — отметил Кусков.