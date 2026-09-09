Б/у смартфон может оказаться с вирусами: в Роскачестве назвали главный риск

09 сентября 2026, 08:32

В смартфонах дешевле 5 тысяч рублей может прятаться вредоносное ПО

Фото: Istock / dikushin

При покупке подержанного смартфона не стоит ориентироваться только на внешний вид и цену. Даже если предыдущий владелец сделал полный сброс устройства до заводских настроек, это не гарантирует, что гаджет полностью очищен от вредоносных программ.





Как заявил NEWS.ru заместитель руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Георгий Тарачев, некоторые вирусы способны проникать в системные разделы памяти. Речь идет, в частности, о руткитах и загрузочных вредоносных программах, которые могут запускаться еще до загрузки операционной системы. Для их удаления иногда требуется специальная перепрошивка или диагностика в сервисном центре.



Кроме того, эксперт советует с осторожностью относиться к ультрабюджетным моделям. Производители таких устройств могут экономить на компонентах и системах безопасности, из-за чего повышается риск столкнуться с предустановленным вредоносным ПО.





«Чтобы минимизировать риски, не рассматривайте бюджетные модели стоимостью до 5 тыс. рублей», — пояснил Тарачев.