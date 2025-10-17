Стало известно, что ждет миллионы спасенных кошек и собак при введении нового закона о животных в квартире

17 октября 2025, 18:16

Зоозащитник Ильинский: новый закон о жилье питомцев приведет к катастрофе

Фото: iStock/Guillermo Spelucin Runciman

В Госдуме предложили ограничить количество домашних животных в квартирах до одной кошки или собаки на 18 квадратных метров. Законопроект призван бороться с антисанитарией в квартирах-скопищах, но эксперты предупреждают: на кону — жизни миллионов животных, спасенных добровольцами с улиц.





Зоозащитник, специалист Центра правовой зоозащиты Евгений Ильинский в беседе с «Радио 1» пояснил, что все квартиры делятся на две группы.





«Первая — это коммерсанты, которые используют площадь для разведения, но их не такое большое количество — примерно 20%. 80% — это квартиры, где люди подбирают бездомных животных, терпящих бедствия с улицы», — уточнил он.

«Основная причина — это отсутствие решения проблемы бездомных животных в России уже в течение 30 лет, которая фактически сводится к тому, что у нас отсутствует система контроля над владельческой популяцией собак и кошек», — заявил он.

«Когда человек за содержание подобранного животного получает какие-то деньги. Потому что это помимо спасения животных, это социальная помощь», — пояснил специалист.