Стало известно, что ждет миллионы спасенных кошек и собак при введении нового закона о животных в квартире
Зоозащитник Ильинский: новый закон о жилье питомцев приведет к катастрофе
В Госдуме предложили ограничить количество домашних животных в квартирах до одной кошки или собаки на 18 квадратных метров. Законопроект призван бороться с антисанитарией в квартирах-скопищах, но эксперты предупреждают: на кону — жизни миллионов животных, спасенных добровольцами с улиц.
Зоозащитник, специалист Центра правовой зоозащиты Евгений Ильинский в беседе с «Радио 1» пояснил, что все квартиры делятся на две группы.
«Первая — это коммерсанты, которые используют площадь для разведения, но их не такое большое количество — примерно 20%. 80% — это квартиры, где люди подбирают бездомных животных, терпящих бедствия с улицы», — уточнил он.
По его подсчетам, в таких квартирах по всей России содержится буквально несколько миллионов животных, большая часть из которых — подобранные с улиц кошки. Ильинский видит корень проблемы не в добровольцах-спасателях, а в системном кризисе.
«Основная причина — это отсутствие решения проблемы бездомных животных в России уже в течение 30 лет, которая фактически сводится к тому, что у нас отсутствует система контроля над владельческой популяцией собак и кошек», — заявил он.
Вместо введения жестких нормативов, которые, по его мнению, приведут к массовому выбросу уже спасенных животных на улицу, Евгений Ильинский предлагает принципиально иной путь — концепцию платной опеки.
«Когда человек за содержание подобранного животного получает какие-то деньги. Потому что это помимо спасения животных, это социальная помощь», — пояснил специалист.
Он выделил ключевые преимущества такого подхода:
1. Поддержка спасателей: Люди, несущие огромную финансовую и моральную нагрузку, получат хоть какую-то поддержку.
2. Контроль условий содержания: Это единственный законный способ обойти конституционную норму о неприкосновенности жилища.
Эксперт убежден, что принятие инициативы в ее текущем виде будет иметь катастрофические последствия для миллионов животных.