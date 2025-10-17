В Москве женщина с собаками напала на детей с родителями

17 октября 2025, 15:28

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

На детской площадке в московском районе Ростокино произошел конфликт между местными жителями и женщиной, выгуливавшей собак без поводка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».





Происшествие случилось во дворе дома на Сельскохозяйственной улице, 13к1. Родители, гулявшие с детьми, заметили двух собак, свободно бегавших по площадке. Животные, по словам свидетелей, не проявляли агрессии, но активно интересовались детьми. Когда взрослые вежливо попросили хозяйку вывести собак, та вспылила и перешла на крик.





«Мне вообще плевать на детей, на тебя», — кричала женщина.