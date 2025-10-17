Зоолог объяснил, почему медведи стали чаще выходить к людям в Подмосковье
В Подмосковье участились случаи появления медведей рядом с населенными пунктами. По словам зоолога Павла Глазкова, животные активно накапливают жир перед спячкой, питаясь ягодами и фруктами, и в поисках пищи заходят на свалки, пасеки и даже в частные сады.
В беседе с «Москвой 24» специалист отметил, что через одну–две недели звери уйдут в спячку, но пока нередки случаи их выхода к людям.
Председатель правления Одинцовского районного общества охотников и рыболовов Гурий Наумов сообщил, что в Одинцовском округе медведя заметили впервые за 41 год. Предположительно, тот же зверь был замечен комбайнерами на кукурузном поле.
Свежие следы хищника нашли и под Переславлем-Залесским — отпечаток лапы оказался размером с кисть взрослого человека. Также животных обнаруживают даже вблизи Звенигорода и Талдома, хотя раньше эти звери обитали только в глухих лесах.
Медведь был внесен в Красную книгу Московской области около 20 лет назад, охота на него полностью запрещена. Как отметил заместитель президента «Росохотрыболовсоюза» Виктор Еремин, за 40 лет численность медведей в России выросла примерно в четыре раза. В Подмосковье сейчас может обитать до 50 особей.
Эксперты напоминают: при встрече с медведем нельзя бежать и поворачиваться спиной. Лучше поднять руки, чтобы казаться больше, и медленно отойти по диагонали, не провоцируя хищника.
