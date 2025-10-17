Зоолог объяснил, почему медведи стали чаще выходить к людям в Подмосковье

17 октября 2025, 14:19

Фото: istockphoto / JMrocek

В Подмосковье участились случаи появления медведей рядом с населенными пунктами. По словам зоолога Павла Глазкова, животные активно накапливают жир перед спячкой, питаясь ягодами и фруктами, и в поисках пищи заходят на свалки, пасеки и даже в частные сады.