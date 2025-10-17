Хозяйка терьера из Москвы обжалует штраф за не убранную на улице мочу собаки

17 октября 2025, 08:39

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

В Москве женщине выписали штраф в 1,5 тыс. рублей за то, что она не убрала мочу за своей собакой на улице. О подробностях инцидента сообщает RT.





Санкция последовала после жалобы соседки-активистки. У женщины, которая пожаловалась на Надежду, ранее возникали конфликты с другими жильцами, выгуливающими собак. Отмечается, что она разбрасывает апельсиновые корки во дворе, утверждая, что это помогает отпугивать животных.





«Я только слышала её крики из окна, а в сентябре она начала за мной ходить. Вот просто ходит за мной во время прогулки с собакой», — заявила хозяйка терьера.