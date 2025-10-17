Хозяйка терьера из Москвы обжалует штраф за не убранную на улице мочу собаки
В Москве женщине выписали штраф в 1,5 тыс. рублей за то, что она не убрала мочу за своей собакой на улице. О подробностях инцидента сообщает RT.
Санкция последовала после жалобы соседки-активистки. У женщины, которая пожаловалась на Надежду, ранее возникали конфликты с другими жильцами, выгуливающими собак. Отмечается, что она разбрасывает апельсиновые корки во дворе, утверждая, что это помогает отпугивать животных.
«Я только слышала её крики из окна, а в сентябре она начала за мной ходить. Вот просто ходит за мной во время прогулки с собакой», — заявила хозяйка терьера.
Камеры наблюдения зафиксировали, как собака по кличке Зефирка поднимает лапу у кустарника. Хотя на ролике не видно, что именно делало животное, этого оказалось достаточно для наложения штрафа.
Москвичка Надежда, на которую наложили санкцию, обжаловала ее. Дело передано на рассмотрение в Симоновский районный суд. Она считает решение о штрафе несправедливым.
Ранее сообщалось, что в России впервые оштрафовали хозяйку собаки за неубранную мочу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».