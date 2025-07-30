Стало известно, из-за чего у водителей на дорогах агрессия друг к другу

30 июля 2025, 11:56

Психолог Ланг: мужчины-водители агрессируют, когда видят машину дороже своей

Фото: istockphoto/shalunts

Из раза в раз мы встречаемся с агрессивным поведением водителей на дорогах. Они выкрикивают друг другу, показывают жестами, и кажется, что это совершенно беспричинно. Согласно исследованиям, главными раздражителями шоферов стали вождение, провокации, игнорирование правил дорожного движения, высокомерие, невнимательность и использование телефона за рулем, а также пренебрежение неформальными правилами дорожного этикета.





Психолог Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» рассказал, откуда у водителей на дорогах чрезмерная агрессия друг к другу.





«Для большинства мужчин автомобиль — это способ повысить свою самооценку, самоутвердиться среди друзей, среди своего окружения, в глазах самого себя. Поэтому это воспринимается как некая игрушка. Чаще всего негатив водители испытывают к тем, кто, например, едет, на машине гораздо лучше и дороже. Это порой пробуждает зависть и озлобленность», — сказал он.

«То есть люди начинают мериться статусом на дороге. Вот основная проблема. Мы же не знаем материальный уровень человека, куда он едет, и просто начинает сравнивать себя с другими», — объяснил Ланг.