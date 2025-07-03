Стало известно, к чему приведет ужесточение миграционной политики в РФ

03 июля 2025, 11:17

Политолог Волох: ужесточение миграционной политики позволит седлать шаг вперед

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

Финансовые требования к иностранным гражданам необходимо ужесточить, с таким заявлением выступили в Госдуме. Сейчас в правительстве страны обсуждают введение новых госпошлин для таких граждан, но этого недостаточно. По мнению инициатора предложения, бюджет России не должен покрывать расходы на депортацию мигрантов и их лечение. И решить эту проблему можно путем введения депортационного депозита, полиса ДМС и цифрового учета, который вводится с 1 сентября 2025 года, для иностранных граждан.





Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД России, профессор Государственного университета управления, доктор политических наук Владимир Волох в беседе с «Радио 1» уточнил, что нововведения являются не ужесточением, а скорее оптимизацией как государственной миграционной политики, так и системы управления миграционными процессами.





«Значительное большинство нормативно-управных фактов, которые уже приняли, направлены на совершенствование. Жизнь требует введения современных технологий учёта, поэтому создался цифровой профиль», — сказал он.

«Каждый здравомыслящий человек только приветствует соблюдение действующего порядка на территории России. Это касается и наших органов исполнительной власти, и граждан, и иностранцев», — пояснил Волохов.

«Уже внесены несильные изменения и в порядок въезда, и в порядок регистрации, и в порядок осуществления трудовой деятельности. Введение цифрового профиля — это позитивный шаг, который продвигает нашу страну вперед. Если раньше мы изучали зарубежный опыт миграционный политики, то сейчас другим государствам есть, чему поучится у нас», — заключил собеседник.