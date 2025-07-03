Стало известно, к чему приведет ужесточение миграционной политики в РФ
Финансовые требования к иностранным гражданам необходимо ужесточить, с таким заявлением выступили в Госдуме. Сейчас в правительстве страны обсуждают введение новых госпошлин для таких граждан, но этого недостаточно. По мнению инициатора предложения, бюджет России не должен покрывать расходы на депортацию мигрантов и их лечение. И решить эту проблему можно путем введения депортационного депозита, полиса ДМС и цифрового учета, который вводится с 1 сентября 2025 года, для иностранных граждан.
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД России, профессор Государственного университета управления, доктор политических наук Владимир Волох в беседе с «Радио 1» уточнил, что нововведения являются не ужесточением, а скорее оптимизацией как государственной миграционной политики, так и системы управления миграционными процессами.
«Значительное большинство нормативно-управных фактов, которые уже приняли, направлены на совершенствование. Жизнь требует введения современных технологий учёта, поэтому создался цифровой профиль», — сказал он.
По его словам, Российская Федерация встает на путь строгого выполнения норм как международного права, так и российского законодательства, поэтому негативных последствий со стороны других государств не должно быть.
«Каждый здравомыслящий человек только приветствует соблюдение действующего порядка на территории России. Это касается и наших органов исполнительной власти, и граждан, и иностранцев», — пояснил Волохов.
Он добавил, что 2025 год во многом изменит миграционную ситуацию и систему управления.
«Уже внесены несильные изменения и в порядок въезда, и в порядок регистрации, и в порядок осуществления трудовой деятельности. Введение цифрового профиля — это позитивный шаг, который продвигает нашу страну вперед. Если раньше мы изучали зарубежный опыт миграционный политики, то сейчас другим государствам есть, чему поучится у нас», — заключил собеседник.