В хостелах у аэропорта Шереметьево обнаружили около 40 мигрантов-нелегалов
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Рейд по выявлению нелегальной миграции провели подмосковные полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии. Они проверили хостелы в округе Химки рядом с аэропортом Шереметьево и обнаружили 39 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«В ходе рейда правоохранители проверили по информационным базам 49 иностранцев, приехавших из стран ближнего зарубежья. В результате 39 человек привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания в Российской Федерации», — говорится в сообщении.Каждого из нарушителей миграционного законодательства оштрафовали на 5 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы обязал РЖД выплатить компенсацию ребёнку, попавшему под поезд.