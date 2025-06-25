В хостелах у аэропорта Шереметьево обнаружили около 40 мигрантов-нелегалов

25 июня 2025, 09:12

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Рейд по выявлению нелегальной миграции провели подмосковные полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии. Они проверили хостелы в округе Химки рядом с аэропортом Шереметьево и обнаружили 39 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.







«В ходе рейда правоохранители проверили по информационным базам 49 иностранцев, приехавших из стран ближнего зарубежья. В результате 39 человек привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания в Российской Федерации», — говорится в сообщении.