В МВД назвали огромное число мигрантов, прибывших в Россию в 2024 году

20 июня 2025, 03:00

МВД: в 2024 году в Россию прибыло свыше 6 миллионов мигрантов

Фото: iStock/mirsad sarajlic

В 2024 году в Россию прибыло более 6 миллионов иностранных граждан, причем около половины мигрантов приехали с целью трудоустройства. Эти данные привела начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Ее слова передает РИА Новости.





По информации, представленной ведомством на сессии «Трудовая миграция. Экономическое измерение», основными странами, откуда прибыли мигранты, стали Узбекистан (23,3%), Таджикистан (16,7%), Киргизия (10,4%) и Белоруссия (9,5%).





«Мы вернулись к допандемийным значениям. Прибывает порядка 6,3 миллиона иностранных граждан (данные за 2024 год). Порядка 50% этих граждан прибывает с трудовой целью», — указала Казакова.