В МВД назвали огромное число мигрантов, прибывших в Россию в 2024 году
МВД: в 2024 году в Россию прибыло свыше 6 миллионов мигрантов
В 2024 году в Россию прибыло более 6 миллионов иностранных граждан, причем около половины мигрантов приехали с целью трудоустройства. Эти данные привела начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Ее слова передает РИА Новости.
По информации, представленной ведомством на сессии «Трудовая миграция. Экономическое измерение», основными странами, откуда прибыли мигранты, стали Узбекистан (23,3%), Таджикистан (16,7%), Киргизия (10,4%) и Белоруссия (9,5%).
«Мы вернулись к допандемийным значениям. Прибывает порядка 6,3 миллиона иностранных граждан (данные за 2024 год). Порядка 50% этих граждан прибывает с трудовой целью», — указала Казакова.Также в ходе выступления сообщалось, что число иностранцев, незаконно находившихся в России в прошлом году, составило порядка 700 тысяч человек.
Форум ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня.