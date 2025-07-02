«Захотелось»: Мигранты изнасиловали женщину, подчинившись животному инстинкту
Двое граждан Узбекистана приехали в Российскую Федерацию на заработки, но выбрали преступность, а не честный труд. Поздно вечером в столичном районе Покровское-Стрешнево злоумышленники напали на женщину и изнасиловали ее. Подробности сообщает Telegram-канал «Столичный СК».
Инцидент случился в Москве 20 июня 2024 года возле жилого дома на проезде Стратонавтов. Заметив одинокую женщину, иностранные специалисты решили силой овладеть ею. Мигранты, угрожая расправой и подчиняясь животному инстинкту, изнасиловали потерпевшую.
Позднее мужчин задержали. На допросе они признались, что совершили насильственные действия в отношении женщины «просто так». Оба насильника полностью признали вину, а на следственном эксперименте воспроизвели все свои действия.
Преступникам назначили психолого-психиатрические и судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, их ждёт проверка на соблюдение миграционного законодательства. Фигуранты находятся в СИЗО и ждут суда.
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