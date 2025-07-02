«Захотелось»: Мигранты изнасиловали женщину, подчинившись животному инстинкту

02 июля 2025, 14:55

Мигранты совершили насилие над женщиной «от скуки»

Фото: Telegram @skmoscowgsu

Двое граждан Узбекистана приехали в Российскую Федерацию на заработки, но выбрали преступность, а не честный труд. Поздно вечером в столичном районе Покровское-Стрешнево злоумышленники напали на женщину и изнасиловали ее. Подробности сообщает Telegram-канал «Столичный СК».