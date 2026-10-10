В Турции с 1 ноября ограничат соцсети для детей
С 1 ноября в Турции начнут действовать ограничения на использование социальных сетей детьми. Об этом сообщило издание Resmi Gazete со ссылкой на соответствующий документ.
В нем говорится, что социальные сети не смогут предоставлять услуги детям младше 15 лет. Для пользователей старше этого возраста платформы должны будут ввести отдельный режим обслуживания с усиленной защитой и учитывающий интересы детей и особенности их физического, психологического и социального развития. Доступ предусмотрят так, что аккаунты подростков по умолчанию станут закрытыми.
Кроме того, платформы обяжут дать родителям инструменты контроля. Они позволят управлять настройками детских аккаунтов, ограничивать время использования социальных сетей и разрешать платные операции.
Ранее сообщалось, что в Турции администрации отелей начали массово отказывать в заселении одиноким мужчинам и мужским компаниям из-за опасения пьяных дебошей.
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