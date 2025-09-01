Стало известно, как питание в школе влияет на жизнь ребенка

01 сентября 2025, 11:17

Врач Мойсенко: школьное питание формирует стереотипы питания ребенка

Фото: istockphoto/yacobchuk

1 сентября — день, когда школьные коридоры заполнились детским смехом, а столовые — ученическими капризами.





Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» заявила, что необходимо следить за питанием ребенка в школе, потому что от этого зависит его состояние организма.





«Есть разные блюда, которые готовят на обед в школе. Как правило, это салат, первое, второе блюдо и компот или кисель. Зачастую дети пьют только напиток, потому что суп считают невкусным, рыбу или мясо не любят. Здесь нужно обсуждать с ребенком, потому что ему нужно получать свои калории для энергии и мыслительного процесса», — сказала она.

«Если ребенку предлагают какое-то странное питание в школе, то нужно это выяснить, поговорив. Потому что все деньги, которые школьники просят скинуть, уходят обычно на вкусняшки, которые не полезны. Они смотрят друг на друга и покупают то, в чем нет нужного для здоровья», — отметила Мойсенко.