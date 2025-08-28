Врач назвал неожиданную опасность здорового образа жизни
Здоровый образ жизни — тренд, который, набирает обороты среди россиян, что, несомненно, радует.
Главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер в беседе с «Радио 1» заявила, что при оздоровлении образа жизни люди заостряют внимание на нормализацию уровня холестерина в крови, упуская другие важные моменты.
«Нормализация в другом факторе риска — артериальная гипертония. Нужно, чтобы физические нагрузки были достаточные, но не чрезмерные. Ходьба — один из самых лучших и безопасных способов», — обратила внимание эксперт.
По ее словам, выписанная для многих «средиземноморская диета» для поддержания здоровья также не совсем актуальна, потому как в России не та рыба и морепродукты, в которых были бы необходимые пищевые волокна.
«Прежде, чем начинать оздоравливать свой организм, нужно проконсультироваться с врачом, пройти обследование, чтобы не навредить своему организму», — заключила она.