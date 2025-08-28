Врач назвал неожиданную опасность здорового образа жизни

28 августа 2025, 14:10

Врач Глезер: при здоровом образе жизни забывают про артериальную гипертонию

Фото: iStock/GeorgeRudy

Здоровый образ жизни — тренд, который, набирает обороты среди россиян, что, несомненно, радует.





Главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер в беседе с «Радио 1» заявила, что при оздоровлении образа жизни люди заостряют внимание на нормализацию уровня холестерина в крови, упуская другие важные моменты.





«Нормализация в другом факторе риска — артериальная гипертония. Нужно, чтобы физические нагрузки были достаточные, но не чрезмерные. Ходьба — один из самых лучших и безопасных способов», — обратила внимание эксперт.

«Прежде, чем начинать оздоравливать свой организм, нужно проконсультироваться с врачом, пройти обследование, чтобы не навредить своему организму», — заключила она.