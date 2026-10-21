Стало известно, как прийти к положительному результату лечения сложных болезней

21 октября 2026, 12:10

Врач Лисин: результат лечения зависит от доверия между врачом и пациентом

Фото: iStock/demaerre

На приём в поликлинике отведено 12–15 минут, на одного врача в стационаре приходится 15–20 пациентов, а после операции на аппендицит выписывают за день-два. В таких условиях выстроить доверительный контакт сложно.





Однако заместитель главного врача Долгопрудненской больницы Сергей Лисин в беседе с «Радио 1» объяснил, почему доверие напрямую влияет на результат лечения.





«Если пациент чувствует себя брошенным, то он не будет доверять врачу и выполнять его рекомендации», — сказал он.

«В стационаре бывает так, что на одного врача приходится 15–20 человек. Если хирург уделил каждому из 15 пациентов по 5 минут, а ещё сходил на три операции по 2 часа, то где взять время, чтобы поговорить? Но находить его всё равно необходимо», — подчеркнул Лисин.

«Бывают критические ситуации, например, в операционной. И, конечно, если врач, который оперирует пациента, начинает кричать, ругаться, это никогда не помогает. Хороший результат лечения сложных болезней — это когда врач приятен пациенту, и пациент приятен врачу», — заключил собеседник.