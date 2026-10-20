Вирус Коксаки в России: врачи рассказали о главных симптомах заболевания
Врач Жемчугов: при вирусе Коксаки могут быть симптомы менингита
В социальных сетях появилась информация о заболевании вирусом Коксаки детей в детских садах нескольких городов РФ. Однако, по заявлению Роспотребнадзора, роста заболеваемости энтеровирусной инфекцией не зафиксировано.
Заместитель главного врача «Дубненской больницы», врач-инфекционист Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» отметил, что симптомы вируса Коксаки разнообразны и специфичны: рвота, понос, температура, боли в горле и высыпание, которое иногда появляется в полости рта.
«Заболевание требует наблюдения врача. Главные меры профилактики — банальное, но строгое соблюдение гигиены. То есть моем руки чаще, тщательно ополаскиваем овощи и фрукты перед употреблением», — сказал он.
Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что вирусом Коксаки заражаются в основном дети до 10 лет, однако чем младше ребенок, тем сложнее ему перенести все симптомы.
«Повреждается носоглотка, мозговые оболочки, могут быть симптомы менингита. Этот вирус может повреждать сердце, печень, почки. Он передается воздушно-капельным путем, через пищу и грязные руки», — предупредил врач.
Он дополнил, что при малейшем недомогании важно не бездействовать, а сразу вызвать врача, а до его приезда выпить противовоспалительный препарат.