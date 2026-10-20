Вирус Коксаки в России: врачи рассказали о главных симптомах заболевания

20 октября 2026, 12:25

Врач Жемчугов: при вирусе Коксаки могут быть симптомы менингита

Фото: istockphoto/Viktor Tanasiichuk

В социальных сетях появилась информация о заболевании вирусом Коксаки детей в детских садах нескольких городов РФ. Однако, по заявлению Роспотребнадзора, роста заболеваемости энтеровирусной инфекцией не зафиксировано.





Заместитель главного врача «Дубненской больницы», врач-инфекционист Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» отметил, что симптомы вируса Коксаки разнообразны и специфичны: рвота, понос, температура, боли в горле и высыпание, которое иногда появляется в полости рта.





«Заболевание требует наблюдения врача. Главные меры профилактики — банальное, но строгое соблюдение гигиены. То есть моем руки чаще, тщательно ополаскиваем овощи и фрукты перед употреблением», — сказал он.

«Повреждается носоглотка, мозговые оболочки, могут быть симптомы менингита. Этот вирус может повреждать сердце, печень, почки. Он передается воздушно-капельным путем, через пищу и грязные руки», — предупредил врач.