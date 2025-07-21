Стало известно, как проверить своего начальника на адекватность
Наставник по бизнесу Давидян: просьба о повышении зарплаты проверит руководителя
Сотрудники и руководители зачастую друг друга не понимают, но как найти золотую середину, и какие вопросы являются самыми острыми во взаимоотношениях?
Предприниматель и наставник по бизнесу Лиана Давидян в беседе с «Радио 1» рассказала, что адекватность или неадекватность руководителя можно проверить через денежные вопросы.
«Если руководитель не самодур, то он выслушает ваше предложение по увеличению заработной платы. Вопросы денег всегда как лакмусовая бумажка — по ним можно оценивать все», — сказала она.
По словам эксперта, сотрудник никогда не поймет руководителя, пока не попробует встать на его позицию.
«Это со стороны кажется все так просто: поднял зарплату и все. На самом деле, тут важна ценность сотрудника и его умение понятно объяснить свои аргументы. Здесь главное — диалог. Если брать ультиматумами, шантажом, то реакция будет не самая приятная», — объяснила наставник.
Она подчеркнула, что повышение заработной платы всегда происходит вместе со сменой позиции и увеличением количества задач.