Стало известно, как проверить своего начальника на адекватность

21 июля 2025, 15:55

Наставник по бизнесу Давидян: просьба о повышении зарплаты проверит руководителя

Фото: iStock/fizkes

Сотрудники и руководители зачастую друг друга не понимают, но как найти золотую середину, и какие вопросы являются самыми острыми во взаимоотношениях?





Предприниматель и наставник по бизнесу Лиана Давидян в беседе с «Радио 1» рассказала, что адекватность или неадекватность руководителя можно проверить через денежные вопросы.





«Если руководитель не самодур, то он выслушает ваше предложение по увеличению заработной платы. Вопросы денег всегда как лакмусовая бумажка — по ним можно оценивать все», — сказала она.

«Это со стороны кажется все так просто: поднял зарплату и все. На самом деле, тут важна ценность сотрудника и его умение понятно объяснить свои аргументы. Здесь главное — диалог. Если брать ультиматумами, шантажом, то реакция будет не самая приятная», — объяснила наставник.