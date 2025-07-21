Россиянам рекомендовали поторопиться с покупкой долларов

21 июля 2025, 04:32

Экономист Шнейдерман порекомендовал россиянам не затягивать с покупкой долларов

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Гражданам РФ, планирующим покупку долларов для зарубежных поездок, следует поторопиться с приобретением валюты. Такую рекомендацию дал агентству «Прайм» руководитель департамента поддержки клиентов «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.





Эксперт объяснил, что до конца июля сохраняется вероятность укрепления рубля. По его прогнозу, курс доллара может снизиться до 75–76 рублей при отсутствии негативных факторов. Однако ситуация может резко измениться после возможного снижения ключевой ставки ЦБ на 2 процентных пункта.



Шнейдерман предупредил, что длительное нахождение курса в диапазоне 77,40–79,50 рублей повышает риск резкого ослабления национальной валюты.





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«Низкая активность рынка позволяет всем желающим произвести операции покупки/продажи без существенных издержек, а в случае разворота тренда традиционно стоит ожидать повышенной волатильности с вероятным неблагоприятным внешним фоном», — пояснил он.