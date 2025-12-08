«Опасные гости»: Стало известно, как проверяют мандарины на безопасность
Эксперт качества Беллер: в некоторых мандаринах был выявлен карантинный организм
В предновогодние дни на склады столичного региона поступают тысячи тонн мандаринов. Основной поток солнечных фруктов в столичный регион традиционно идет из Турции и Китая, однако в первой пятерке поставщиков также значатся Марокко, Южная Африка и Абхазия.
Технический директор органа инспекции обособленного подразделения «Владикавказ» Евгений Биллер в беседе с «Радио 1» рассказал, что сезон мандаринов обычно длится с ноября по апрель, но пик приходится на декабрь-февраль.
«В начале сезона поступают первые партии из Турции, затем из Грузии. Далее количество поставок увеличивается. Основная задача — не допустить на территорию России карантинных вредителей, которые могут нанести огромный ущерб сельскому хозяйству», — сказал он.
По словам эксперта, цитрусовые плоды должны быть свободны от энтомологических объектов — таких, как восточная фруктовая муха, гавайский трипс, натальская плодовая муха, средиземноморская плодовая муха, цитрусовый трипс, черная цитрусовая белокрылка.
«Требования установлены Решением Совета Евразийской экономической комиссии. И опасные "гости" обнаруживаются. С начала сезона через "Южные Ворота" поступило более ста партий мандаринов общим весом свыше двух тысяч тонн. Не обошлось и без выявлений. При проведении исследований в нескольких партиях был выявлен карантинный организм — средиземноморская плодовая муха», — поделился специалист.
Евгений Биллер добавил, что во всех подобных случаях проводится обязательная процедура — карантинное фитосанитарное обеззараживание. После прохождения всего комплекса проверок и получения разрешительных документов путь партий мандаринов специалисты уже не отслеживают.