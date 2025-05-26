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Прогулки на свежем воздухе помогут избавиться от стресса

Фото: iStock/gbh007

Фото: iStock/gbh007

Чтобы избавиться от стресса и улучшить внимание необходимо давать мозгу отдыхать через определённые занятия. Об этом пишет Pravda.Ru.
По данным издания, расслабиться и потренировать мозг могут помочь прогулки и игры на логическое мышление, например, шахматы. Кроме того, пользу для психологического здоровья могут принести вязание или шитье.

Автор отмечает, что во время вязания человек расслабляется, а также тренирует мелкую моторику и память, что благотворно влияет на снижение стресса.

«Так что, если вы ищете способ расслабиться и при этом поддерживать свою умственную активность, возможно, стоит взять в руки спицы или крючок!» — говорится в статье.

В свою очередь врач, консультант и предприниматель, основатель сети массажных салонов Rehab.You Александр Ледень рассказал «Известиям» о пользе самомассажа.

«Ноги можно прокатывать ладонями, двигаясь от стоп к бедрам. Для стоп рекомендуется надавливание большим пальцем на активные точки и прокатывание на мячике. Руки требуют разминания мышц предплечья и тыльной стороны ладони», — пояснил специалист.

Он также добавил, что самомассаж лица стоит делать мягкими похлопываниями, а также совершать подтягивающие движения по массажным линиям.

Врач посоветовал перед самомассажем принять теплый душ и создать уютную атмосферу. По словам Леденя, самомассаж помогает при головной боли. В этом случае необходимо работать с затылочной зоной, шеей и висками.

Однако эксперт предупредил, что самомассаж нельзя делать при острых воспалениях, кожных заболеваниях, онкологии, тромбозе и сильной боли.

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Диетолог раскритиковала уколы для похудения, которые чуть не погубили певца Шуру
Диетолог Королева: любые инъекции для похудения могут привести к серьезных последствиям
26 мая 2025, 18:36

Шура (Фото: Instagram* @shuramedvedev)

Во время лечения от рака певец Шура набрал вес, после выхода в ремиссию артист решил приводить тело в порядок. Он перенес резекцию желудка, а недавно попробовал модные инъекции для похудения, которые чуть не стали для артиста фатальным.
Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что любые лекарственные препараты для снижения массы тела приносят пептидные факторы с целью уменьшения объемов принимаемой пищи, снижения аппетита, улучшения работы пищеварительной системы. Но они имеют как показания, так и противопоказания.

«Все за и против учитываются исключительно врачом, дабы не навредить. И сами исследования относительно этих препаратов проводились исключительно на людях с индексом масс тела 30 и выше. Если человек не обследуется регулярно, то применение таких препаратов может стать вопреки. Соответственно, возникают серьезные последствия», — сказала врач.

Она отметила, что выписанный рецепт человеку с индексом массы тела ниже 27 находится вне показаний и инструкций, и врач будет нести индивидуальную юридическую ответственность при наличии последствий-реакций на препараты.

«Если всё же требуется помощь с использованием препаратов, то обязательно должна собраться врачебная комиссия с принесением вердикта о необходимости и целесообразности применения», — подчеркнула Королева.

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Врач рассказала, как выявить у ребёнка перегрев
Врач Татаркина: тепловые и солнечные удары опасны для детей
26 мая 2025, 15:51

Фото: iStock/vvvita

Родителям следует помнить, что в жаркую погоду для детей представляют особую опасность тепловые или солнечные удары. Об этом предупредила педиатр «СМ-Клиника» для детей Ольга Татаркина.
По словам специалиста, тепловой удар происходит в результате перегрева тела, а солнечный — из-за воздействия солнечных лучей на голову.

«Первые признаки перегрева — это сонливость, капризность, вялость. У более взрослых детей могут появиться жалобы на головную боль, сухость во рту, общее недомогание. Если вовремя не принять меры, температура тела может подняться до 40–41 градусов, на фоне чего возможны судороги и потеря сознания», — предупредила Татаркина в разговоре с «Газетой.Ru».

Она подчеркнула, что больше всего перегревы грозят младенцам. Врач посоветовала не выходить с ребенком гулять с 11:00 до 16:00 и добавила, что детям до трех лет лучше находиться в тени. Также обязательно надевать головной убор, легкую одежду и регулярно пить. При этом ребёнка ни в коем случае нельзя оставлять в машине, даже если она припаркована не на солнце.

В свою очередь автоэксперт, координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в беседе с RT дал несколько советов, как комфортнее довезти ребёнка в автомобиле на море.

«При путешествии на дальние расстояния нужно останавливаться каждые два-три часа. Малолетний ребёнок сможет побегать, походить, нивелировать последствия долгой езды в кресле», — рассказал Шкуматов.

Эксперт отметил, что трасса в сторону южного направления обладает всей необходимой инфраструктурой, и там есть где остановиться, чтобы отдохнуть, пройтись и даже поиграть.

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Диетолог рассказал об опасности ранних арбузов
Диетолог Арзамасцев: ранние арбузы могут содержать много химикатов
26 мая 2025, 14:05

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Ранние арбузы часто содержат большое количество химических веществ, которые могут вызвать отравление. Об этом предупредил врач-диетолог Евгений Арзамасцев.
«Качество ранних арбузов зависит от производителей. Некоторые из них добавляют удобрения, чтобы плоды быстрее зрели. Однако это может привести к повышенному уровню нитратов», — рассказал Арзамасцев в беседе с «Москвой 24».

Он предупредил, что из-за большого числа химикатов человек может отравиться или заработать расстройство пищеварения. По словам врача, это очень опасно для детей и пожилых людей.

Арзамасцев призвал начинать покупать арбузы с начала августа и исключительно в магазинах и официальных точках продаж, где есть сертификат качества.

При этом арбуз приносит организму большую пользу, пишет Общественная Служба Новостей. Он содержит в себе витамины группы В, витамины С, D, Е, Н, РР, способные нормализовать работу мозга и нервной системы, а также укрепить иммунитет и улучшить сон, состояние кожи, ногтей и волос.

А витамин В9 (фолиевая кислота), содержащийся в арбузе, благоприятно влияет на кровообращение и избавляет от хронической усталости. Микро- и макроэлементы также помогают повысить тонус кожи и улучшить работу почек и печени. Также авторы отмечают, что в арбузе совсем нет холестерина и жиров.

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Диетолог рассказала, как освежиться в жару
Диетолог Редина: вода с лимоном, фрукты и овощи помогут освежиться в жару
25 мая 2025, 22:00

Фото: iStock/undefined undefined

В жаркие летние дни необходимо пить много воды, а также есть фрукты и овощи, а не жирные и копчёные продукты. Такие советы дала диетолог Ольга Редина.
«Правильный питьевой режим во время жары помогает поддерживать нормальную температуру тела и предотвращает обезвоживание организма. Необходимо пить не менее двух литров воды, но она не должна быть ледяной или газированной. Лучше отдать предпочтение жидкости комнатной температуры», — отметила Редина в беседе с «Вечерней Москвой».

Она также добавила, что в воду можно добавить мяту, лимон или имбирь. Кроме того, можно пить тёплый зелёный чай. При этом в жару лучше есть фрукты, овощи и ягоды, особенно арбуз, дыню, помидоры и огурцы, так как в них содержится много воды.

При этом кефир, натуральный йогурт без добавок, ряженка, творог и молоко также помогут оставаться «охлаждённым» в жару, добавила Редина.
А вот от жирного, жареного и копчёного в жаркие дни лучше отказаться, уточнила диетолог. Такая пища долго переваривается, а организм тратит на это много энергии, заключила диетолог.

В свою очередь врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова в разговоре с «Москвой 24» предупредила, что некоторые лекарственные препараты могут привести к зуду, покраснению кожи и отёку при нахождении на солнце. Например, обезболивающие препараты или лекарства, понижающие артериальное давление, а также гормональные и противогрибковые мази и ретиноиды.

«Вещества в этих лекарствах способны вызвать фотоаллергию, то есть чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. После этого развивается фототоксичность, на фоне которой возникают краснота, отёчность, волдыри и сильный зуд в открытых для солнца местах», — пояснила Галлямова.

По словам врача, не стоит выходить на солнце даже при лёгкой красноте или зуде.

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Диетолог назвала фрукты, которые бодрят с утра лучше кофе
Диетолог Соломатина: Яблоко, банан и цитрус бодрят с утра лучше кофе
25 мая 2025, 21:25

Фото: iStock/loooby

Чувство недосыпа с утра может появляться из-за обезвоживания, взбодриться помогут цитрусовые, яблоки и бананы. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.
«Дело в том, что когда мы спим, то мы расходуем жидкость, мы же не пьём в течение всей ночи. И всё равно, даже если мы не сильно потеем, у вас всё равно есть испарение — и организм обезвоживается. И часто это состояние обезвоживания, даже такого латентного, скрытого, может вызывать чувство усталости и невозможности сконцентрироваться», — пояснила Соломатина в разговоре с Life.ru.

Диетолог отметила, что с утра хорошо бодрят цитрусовые. По её словам, одного запаха апельсина достаточно для пробуждения мозга, а лимон можно добавить в воду или смузи.

Кроме того, утром хорошо съесть банан. Этот фрукт богат углеводами и содержит аминокислоту, которая способствует выработке серотонина, добавила Соломатина.

Она также рассказала, что утром помогает проснуться и яблоко, так как богато витаминами и антиоксидантами, что благотворно влияет на работу мозга и уровень энергии.

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