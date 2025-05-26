Прогулки на свежем воздухе помогут избавиться от стресса

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Чтобы избавиться от стресса и улучшить внимание необходимо давать мозгу отдыхать через определённые занятия. Об этом пишет Pravda.Ru.
По данным издания, расслабиться и потренировать мозг могут помочь прогулки и игры на логическое мышление, например, шахматы. Кроме того, пользу для психологического здоровья могут принести вязание или шитье.
Автор отмечает, что во время вязания человек расслабляется, а также тренирует мелкую моторику и память, что благотворно влияет на снижение стресса.
Он также добавил, что самомассаж лица стоит делать мягкими похлопываниями, а также совершать подтягивающие движения по массажным линиям.
Врач посоветовал перед самомассажем принять теплый душ и создать уютную атмосферу. По словам Леденя, самомассаж помогает при головной боли. В этом случае необходимо работать с затылочной зоной, шеей и висками.
Однако эксперт предупредил, что самомассаж нельзя делать при острых воспалениях, кожных заболеваниях, онкологии, тромбозе и сильной боли.
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Автор отмечает, что во время вязания человек расслабляется, а также тренирует мелкую моторику и память, что благотворно влияет на снижение стресса.
«Так что, если вы ищете способ расслабиться и при этом поддерживать свою умственную активность, возможно, стоит взять в руки спицы или крючок!» — говорится в статье.В свою очередь врач, консультант и предприниматель, основатель сети массажных салонов Rehab.You Александр Ледень рассказал «Известиям» о пользе самомассажа.
«Ноги можно прокатывать ладонями, двигаясь от стоп к бедрам. Для стоп рекомендуется надавливание большим пальцем на активные точки и прокатывание на мячике. Руки требуют разминания мышц предплечья и тыльной стороны ладони», — пояснил специалист.
Он также добавил, что самомассаж лица стоит делать мягкими похлопываниями, а также совершать подтягивающие движения по массажным линиям.
Врач посоветовал перед самомассажем принять теплый душ и создать уютную атмосферу. По словам Леденя, самомассаж помогает при головной боли. В этом случае необходимо работать с затылочной зоной, шеей и висками.
Однако эксперт предупредил, что самомассаж нельзя делать при острых воспалениях, кожных заболеваниях, онкологии, тромбозе и сильной боли.
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Элина Позднякова